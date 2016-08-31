"Всіх на всіх": у "ДНР" заговорили про можливість швидкого обміну полоненими

07:01, 31 серпня 2016
Війна
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Так звана влада "ДНР" не відкидає можливості швидкого обміну з Києвом військовополоненими за формулою "всіх на всіх".

REUTERS

Про це повідомила журналістам "омбудсмен" "ДНР" Дарина Морозова, передає РІА Новости.

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"Незважаючи на те, що окремі представники силових відомств України роблять заяви про готовність офіційного Києва провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", уповноважені представники України в гуманітарній підгрупі офіційних пропозицій не роблять. Не відкидаю ймовірність того, що цей довгоочікуваний обмін незабаром відбудеться", — сказала Морозова.

Також Морозова додала, що у зв'язку з цим у "ДНР" піднімають питання про повернення документів, що засвідчують особу полонених.

Раніше Служба безпеки України заявила про підтвердження бойовиками "ДНР" і "ЛНР" утримання 47 полонених українців.

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