Внаслідок бою на Донбасі загинув український військовий

08:39, 01 вересня 2016
Війна
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Незважаючи на домовленості про припинення вогню 31 серпня, на Донбасі відбулося бойове зіткнення, внаслідок якого загинув український військовий.

REUTERS

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Вранці навіть відбулося бойове зіткнення між українськими військовослужбовцями та ворожою ДРГ у районі населеного пункту Богданівка. На жаль, під час цього бою загинув військовослужбовець ЗС України", - йдеться у повідомленні.

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