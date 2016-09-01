Внаслідок бою на Донбасі загинув український військовий

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Вранці навіть відбулося бойове зіткнення між українськими військовослужбовцями та ворожою ДРГ у районі населеного пункту Богданівка. На жаль, під час цього бою загинув військовослужбовець ЗС України", - йдеться у повідомленні.