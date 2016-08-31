Українські бійці про ситуацію в Авдіївці: зайшли федерати – російські війська (відео)

Якщо перші гатять здебільшого по військових укріпленнях, другі не шкодують ані будинків мирних мешканців, ані їх самих.

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Військові стверджують, що у ворога відбулася ротація і на позиції зайшли бійці, які цілі особливо не вибирають. "Зараз зайшли федерати – російські війська. Їм, я так розумію, все одно, кули насипати. Вони прийшли, відпрацювали – по мирних, не по мирних, по військових, не по військових. Просто відпрацювали і все. На цьому їхня справа закінчилася", - розповів прес-офіцер 58-ої бригади Денис Наумов.

Захисники Авдіївки кажуть, що стріляють не дилетанти, які навмисне залякують місцевих жителів, щоб ті свою злість виливали на українське військо.

Раніше волонтер Юрій Мисягін заявив, що українські військові на Донбасі дали відсіч бойовикам на Світлодарській дузі, знищивши їхні позиції, а також ліквідували високопоставленого військового з ворожої сторони.