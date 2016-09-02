"Режим тиші": бойовики 11 разів відкривали вогонь, ЗСУ на обстріли не відповідають

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що на Луганському напрямку встановилось хитке затишшя.

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Зокрема, на Донецькому напрямку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів по Троїцькому та Невельському. Захисників Авдіївки обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, зі стрілецької зброї супротивник обстріляв Луганське та Верхньоторецьке.

На Маріупольскому напрямку бойовики застосовували стрілецьку зброю по Мар’їнці та Гранітному.

Збройні Сили України на провокації не відповідають, вогонь у відповідь не відкривають та неухильно дотримуються Мінських угод.