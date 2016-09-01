У МЗС РФ запевняють, що "усіляко сприятимуть" досягненню перемир'я на Донбасі

Про це йдеться у коментарі Департаменту інформації та преси МЗС Росії, опублікованому на сайті відомства.

Зазначається, що з метою закріплення режиму припинення вогню на лінії зіткнення сторін у зв'язку з початком нового навчального року, оголошеного за ініціативи Контактної групи (КГ) з 0 годин 31 серпня - 1 вересня ц. р., у режимі телеконференції відбулося позачергове засідання КГ з участю представників України, Луганська, Донецька та Росії, а також Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і Спільного центру з контролю і координації.

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«Учасники засідання констатували встановлення режиму повної тиші на всій протяжності лінії зіткнення сторін. У цьому зв'язку було висловлено спільну думку про необхідність вжиття додаткових заходів з метою додання перемир'ю сталого і довгострокового характеру, зокрема через виконання сторонами всіх раніше досягнутих домовленостей у сфері безпеки», - сказано в коментарі.

"Зі свого боку в ході відповідних контактів будемо всіляко сприяти досягненню цієї важливої мети", - додали в МЗС Росії.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня представники України в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи закликали контрольованих Росією бойовиків припинити порушувати режим тиші з 1 вересня.

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31 серпня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко повідомив, що президент Петро Порошенко очікує на рішення президента РФ Володимира Путіна про підтримку ініціативи України про припинення вогню на Донбасі з 1 вересня.

Сьогодні ввечері в прес-центрі штабу АТО повідомили, що російські окупаційні війська порушують режим припинення вогню на Донбасі: з півночі до 18.00 вони 6 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.