Доба в зоні АТО: бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях військових

За минулу добу російсько-окупаційні війська 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів: зафіксовано 8 випадків порушення «режиму тиші» на Маріупольському, 2 – на Луганському та 1 на Донецькому напрямках.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів по Широкиному. Зі стрілецької зброї - по Мар’їнці, Водяному та Старогнатівці. Окрім того, поблизу Мар’їнки активізувався снайпер, зазначають у повідомленні.

На Луганському напрямку російські-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів по Богуславському, а по Новоолександрівці застосували стрілецьку зброю.

На Донецькому напрямку бойовики обстріляли Авдіївку зі 120-мм міномета, гранатометів та стрілецької зброї.

У штабі АТО додають, що Збройні Сили України на провокації не відповідають, вогонь у відповідь не відкривають.