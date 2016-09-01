Кінець "тиші": за сьогодні зафіксовано вже 6 обстрілів сил АТО окупантами

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

Як зазначається у зведенні, сьогодні з опівночі до 10:00 в районі проведення АТО зберігався режим тиші.

"А вже після десятої години ранку було зафіксовано неприцільну стрільбу з великокаліберного кулемета в напрямку селища Луганське. З 12:00 почала надходити інформація про застосування станкових протитанкових гранатометів по Троїцькому та Невельському. Зокрема, захисників Авдіївки обстріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї", - повідомили у штабі.

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За оперативною інформацією, на передових позиціях незаконних збройних формувань перебували журналісти російських телевізійних каналів для можливої фіксації "порушення українською стороною режиму тиші".

"Збройні сили України на провокації не відповідають, вогонь у відповідь не відкривають та виконують наказ президента України – верховного головнокомандувача Збройних сил України та неухильно дотримуються Мінських угод", - наголосили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, раніше за підсумками відеоконференції Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі з представниками бойовиків було зазначено, що станом на 15:00 четверга на лінії зіткнення "режим припинення вогню в основному дотримується".