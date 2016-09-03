Доба в зоні АТО пройшла без жертв і поранених

Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український солдат не загинув і не отримав поранення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"Відразу почну з приємної новини: за минулу добу в результаті бойових дій загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу окупаційні війська на Донбасі 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів. За даними штабу АТО, зафіксовано вісім випадків порушення режиму тиші на Маріупольському, два – на Луганському і один на Донецькому напрямках.