Генштаб ЗСУ оголосив масштабні збори з резервістами

У Збройних Силах України почалися масштабні збори з резервістами.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ на сторінці в Facebook.

"Протягом вересня 2016 року до них залучать 9 бригад всіх оперативних командувань в 5 областях. Буде задіяно понад 8 000 військовослужбовців оперативного резерву, 10% з яких – офіцери. Збори пройдуть у два етапи: перший – 3-15 вересня, другий – 12-24 вересня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до кожної з бригад мають додати 1 000 резервістів.

"Доукомплектування частин і підрозділів буде відбуватися в ППД, а практична частина навчань відбудеться на полігонах та в навчальних центрах після передислокації", - підкреслили в Генштабі.

Згідно з наказом, під час зборів резервістів заборонено залучати до вбрання, господарських робіт, стройової підготовки тощо.

"Час зборів максимально використати для підвищення рівня бойової підготовки, злагодженості дій підрозділів і екіпажів", - запевнили в Генштабі.

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Збори мають завершитися бригадними тактичними навчаннями з бойовою стрільбою, в яких візьмуть участь змішані підрозділи з діючих військовослужбовців та резервістів.

"Головна мета навчань - відпрацювання механізму оперативного доукомплектування частин і з'єднань силами оперативного резерву у випадку відвертої агресії", - інформує прес-служба.

***В даний час в Україні близько 85 тисяч резервістів. Це військові, які вже відслужили один рік по мобілізації, брали участь в АТО, і тепер їх запрошують на військові збори для підтримки рівня професійної підготовки та підвищення бойової підготовки.

За попереднім опитуванням серед резервістів, 80% готові в будь-який момент стати на захист Батьківщини і прибути за викликом до військових частин.