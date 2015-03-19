Демобілізовані з зони АТО потраплять до першої черги військового резерву - закон

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 273 народні депутати із 340, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає залучення в обов'язковому порядку до проходження служби у військовому оперативному резерві першої черги військовослужбовців, які звільнятимуться зі строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Цей закон дасть змогу створити правове підґрунтя для залучення до служби у військовому резерві військовослужбовців з бойовим досвідом, набутим під час збройного конфлікту на сході держави.

Законом у статті 1 "Військовий обов'язок" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" встановлюється, що резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час. Нині йдеться про те, що це особи, які в добровільному порядку проходять відповідну службу.

Також у статті 2 "Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі" визначено, що громадяни України можуть проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань. Нині вказується, що громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань.

Читайте такожВ Україні хочуть створити резерв із демобілізованих військовихКрім того, закон доповнюється статтею 26-2 "Проходження служби у військовому резерві в особливий період". Відповідно до неї, в особливий період на службу у військовому резерві до першої черги оперативного резерву в обов'язковому порядку зараховуються військовослужбовці, які звільнені зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, і які за своїми професійними та морально-психологічними характеристиками і станом здоров'я придатні до служби у військовому резерві та відповідають установленим вимогам проходження служби у військовому резерві.

Після завершення особливого періоду громадяни, які проходили службу у військовому резерві першої черги оперативного резерву, мають право у добровільному порядку укласти контракт на проходження служби у військовому резерві на умовах, визначених цим законом.