Бойовики продовжують обстріли позицій сил АТО на Донецькому напрямку - штаб

Бойовики на Донецькому напрямку вели провокаційні обстріли позицій сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на свій сторінці в Facebook.

"На Донецькому напрямку провокаційні обстріли з боку російсько-окупаційних військ проводилися в Верхнеторецком з великокаліберних кулеметів. А з автоматичних гранатометів і підствольних гранатометів - в напрямку позицій сил АТО в районах Авдіївки та Ясинуватої", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на Маріупольському напрямку біля Маріїнки в годину ночі активізувався снайпер.

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Зазначається, що станом на 18:00 на Луганському напрямку "режим тиші" зберігається.

"Українські військовослужбовці неухильно дотримуються Мінські угоди", - додали в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів: зафіксовано 8 випадків порушення "режиму тиші" на Маріупольському, 2 – на Луганському та 1 на Донецькому напрямках.