Спочатку амністія бойовиків: ватажок "ДНР" Пушилін висуває умови щодо обміну полоненими
Представник бойовиків окупованої частини Донецької області Денис Пушилін заявив, що обміну полоненими "всіх на всіх" не буде до ухвалення закону про амністію бойовиків.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві в одному з російських держагентств.
"Актуальною залишається тема з обміну полонених, зараз без закону про амністію все інше можна вважати інсинуаціями", - сказав Пушилін.
За його словами, тільки після ухвалення закону про амністію можна говорити про обмін "всіх на всіх".
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Пушилін стверджує, що українська сторона підтвердила затримання "трохи більш як 600" бойовиків, водночас на неконтрольованій частині Донецької й Луганської областей утримується більш як чотири десятки".
Він заявив, що якщо провести обмін до ухвалення закону про амністію, то через тиждень - два в Україні будуть нові затримані".
"Без закону про амністію у нас не вийде звільнити тих, щодо яких вже винесено судові рішення", - сказав він.