Спочатку амністія бойовиків: ватажок "ДНР" Пушилін висуває умови щодо обміну полоненими

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві в одному з російських держагентств.

"Актуальною залишається тема з обміну полонених, зараз без закону про амністію все інше можна вважати інсинуаціями", - сказав Пушилін.

За його словами, тільки після ухвалення закону про амністію можна говорити про обмін "всіх на всіх".

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Пушилін стверджує, що українська сторона підтвердила затримання "трохи більш як 600" бойовиків, водночас на неконтрольованій частині Донецької й Луганської областей утримується більш як чотири десятки".

Він заявив, що якщо провести обмін до ухвалення закону про амністію, то через тиждень - два в Україні будуть нові затримані".

"Без закону про амністію у нас не вийде звільнити тих, щодо яких вже винесено судові рішення", - сказав він.