Тимчук розповів, скільки платять бойовикам "ЛНР" за вбивство українців на Донбасі
Координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук розповів про встановлені російськими кураторами норми грошового забезпечення для бойовиків "ЛНР".
На своїй сторінці в Facebook він написав: «У 2-му АК ЛНР» встановлені такі норми грошового забезпечення для бойовиків: рядовий склад - близько 15 тис. руб./міс.; сержантський склад (залежно від посади) - 20-30 тис. руб.; офіцерський склад рівня командира роти – 60 тис. руб., командира бригади - близько 120 тис. руб».
Читайте такожРосія розгорнула засоби РЕБ на кордоні з Україною (фото)
Додатково за участь у бойових діях оплачуються «бойові». Разом з тим, командування «2-го АК ЛНР» проводить перевірку правильності виплат із урахуванням численних скарг бойовиків на систематичні крадіжки частини грошового утримання командирами, затримки з виплатами і відмови виплачувати «бойові», - повідомив Тимчук.
Як повідомляв УНІАН, почастішали випадки дострокового розірвання контрактів військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації (рядовий і сержантський склад), що беруть участь в бойових діях на Донбасі, з метою повернення до Росії.