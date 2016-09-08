Тимчук розповів, скільки платять бойовикам "ЛНР" за вбивство українців на Донбасі

На своїй сторінці в Facebook він написав: «У 2-му АК ЛНР» встановлені такі норми грошового забезпечення для бойовиків: рядовий склад - близько 15 тис. руб./міс.; сержантський склад (залежно від посади) - 20-30 тис. руб.; офіцерський склад рівня командира роти – 60 тис. руб., командира бригади - близько 120 тис. руб».

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Додатково за участь у бойових діях оплачуються «бойові». Разом з тим, командування «2-го АК ЛНР» проводить перевірку правильності виплат із урахуванням численних скарг бойовиків на систематичні крадіжки частини грошового утримання командирами, затримки з виплатами і відмови виплачувати «бойові», - повідомив Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, почастішали випадки дострокового розірвання контрактів військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації (рядовий і сержантський склад), що беруть участь в бойових діях на Донбасі, з метою повернення до Росії.