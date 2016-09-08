Російські військові розривають контракти, щоб не воювати на Донбасі - Тимчук

Про це повідомляє народний депутат України, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, однією з причин даної тенденції є затримки у виплаті грошового забезпечення, що спостерігаються в останні 6 місяців.

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"Ротація кадрових військовослужбовців ЗС РФ, що беруть участь в бойових діях на Донбасі, відбувається в різні терміни залежно від посади. Так, російські кадрові офіцери ЗС РФ змінюються, як правило, кожні півроку (деякі перебувають в Україні постійно і лише на короткий термін виїжджають в РФ); рядовий і сержантський склад прибуває в «службові відрядження» строком на 3-6 міс, залежно від підрозділу і поставлених перед ним завдань", - зазначив Тимчук.

Нагадаємо, за даними групи ІС, в окупованих районах Луганської області не виключаються акції протесту через невиплату зарплат співробітникам "основних бюджетоутворюючих підприємств "ЛНР".