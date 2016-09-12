Загострення ситуації на Донбасі: бойовики збільшили кількість обстрілів

Про це повідомляється у зведенні штабу АТО станом на 6:00 12 вересня 2016 року, опублікованому в Facebook.

Обстріли та провокативні дії окупантів носять здебільшого неприцільний та провокативний характер з метою викликати вогонь у відповідь з боку Збройних Сил України, але українські захисники неухильно дотримуються Мінських угод.

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Так, на Маріупольському напрямку зафіксовано 20 порушень “режиму тиші”. Противник вдався до збройних провокацій в районі Водяного, де із забороненої Мінськими домовленостями артилерії 122-го калібру обстріляв українські опорні пункти, а по захисникам Широкиного застосував міномети 82-го калібру. Також бойовики відкривали вогонь з БМП-2 у Широкиному, а Гранітне, Мар’їнку, Старогнатівку, Широкине та Талаківку обстрілювали згранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку зафіксовано 9 порушень “режиму тиші”. Окупанти вели вогонь з БМП, протитанкового ракетного комплекса, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї по Новоолександрівці.

На Донецькому напрямку зафіксовано 8 порушень “режиму тиші”. Провокативні обстріли з боку противника велися по позиціях українських захисників у Авдіївці та Луганському з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Про всі випадки використання незаконними збройними формуваннями забороненого Мінськими угодами озброєння українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін невідкладно інформує Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні та надає її представникам відповідні підтверджуючі документи із фотофіксацією розривів боєприпасів.