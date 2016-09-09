Генсек ОБСЄ: Окупанти Донбасу демонструють "особливу неповагу" до Мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві на тему «Як ОБСЄ реагує на кризову ситуацію в Україні та її наслідки».

«Я думаю, що ми зробили великі зусилля з самого початку цього року, щоб досягти припинення вогню... На жаль, ми маємо багато порушень. Тому я хотів би звернутися до обох сторін: дотримуватися зобов'язань, поважати режим припинення вогню», - сказав Заньєр.

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За його словами, на окупованих територіях спостерігачі зафіксували «особливу неповагу» до Мінських домовленостей і режиму припинення вогню. «Там особисто бачили наші спостерігачі людей зі зброєю. Я сподіваюся, що ситуація в майбутньому покращиться», - сказав Заньєр.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня представники України в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи закликали контрольованих Росією бойовиків припинити порушувати режим тиші з 1 вересня.