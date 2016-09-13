За добу в зоні АТО загинуло 2 військових, 15 поранено - радник Порошенка
10:18, 13 вересня 2016Війна
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За минулу добу в зоні АТО двоє військових загинуло, 15 було поранено, ще один пропав безвісти.
Крім втрат від нападу ДРГ, було поранено 10 осіб / Фото УНІАН
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник президента Юрій Бірюков.
"За 12/09/2016 всього: 2 загиблих, 15 поранених, 1 зниклий безвісти", - написав він.
Читайте такожНа Донбасі не стихають обстріли, бойовики застосовують важку артилеріюБірюков нагадав, що загиблі, а також 5 поранених і зниклий без вести - наслідок нападу ворожої диверсійно-розвідувальної групи, однак про цей випадок він на даний момент "не буде нічого писати".
Крім того, в понеділок зафіксовано "10 поранених по всьому фронту: всі варіанти - розтяжки, осколки".
Нагадаємо, за даними прес-центру АТО, згадана атака ДРГ сталася вчора близько 16:00 в районі Станиці Луганської.
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