За добу в зоні АТО загинуло 2 військових, 15 поранено - радник Порошенка

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник президента Юрій Бірюков.

"За 12/09/2016 всього: 2 загиблих, 15 поранених, 1 зниклий безвісти", - написав він.

Читайте такожНа Донбасі не стихають обстріли, бойовики застосовують важку артилеріюБірюков нагадав, що загиблі, а також 5 поранених і зниклий без вести - наслідок нападу ворожої диверсійно-розвідувальної групи, однак про цей випадок він на даний момент "не буде нічого писати".

Крім того, в понеділок зафіксовано "10 поранених по всьому фронту: всі варіанти - розтяжки, осколки".

Нагадаємо, за даними прес-центру АТО, згадана атака ДРГ сталася вчора близько 16:00 в районі Станиці Луганської.