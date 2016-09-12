ДРГ бойовиків атакувала українських військових: двоє загиблих, п'ятеро поранених

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Внаслідок бою двоє військовослужбовців загинуло, п’ятеро отримали поранення, один зник безвісти", - йдеться у повідомленні.

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Щодо втрат ворога в бою інформація уточнюється.

Раніше керівник української сторони СЦКК Борис Кременецький заявив, що загальна обстановка вздовж лінії розмежування сторін на Донбасі знову загострюється.

Як повідомляв УНІАН, з 1-го вересня на Донбасі було оголошено режим "повного припинення вогню".