Радник голови СБУ заявляє про захоплення бойовиками в полон нових заручників

Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.

«Ми можемо говорити про те, що в перспективі будуть звільнятися 47 заручників як мінімум, і ми повинні йти далі, тому що на сьогоднішній день заручниками вважаються понад 110 осіб», – сказав він.

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Радник голови СБУ також закликав громадян України обережно відвідувати окупований Донбас, оскільки напередодні в неволі окупантів опинилися нові заручники.

«Можу сказати ще: необхідно бути обережними тим людям, які пересуваються на лінії зіткнення, тому що три дні тому з'явилися нові заручники в Донецьку – це наші громадяни, які перебували на території, де діють закони. І представник однієї з силових структур поїхав у Донецьк на запрошення своїх друзів, і його там затримали», - повідомив Тандіт.

Як повідомляв УНІАН, напередодні перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що у заручниках бойовиків перебувають 115 українців.