Штаб АТО: бойовики збільшили кількість обстрілів та задіяли снайперські групи

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6.00 14 вересня.

На Донецькому напрямку зафіксовано 37 порушень “режиму тиші”. Зокрема, обстріли з боку противника з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї велися по позиціях українських військових у Новоселівці Другій, Авдіївці, Верхньоторецькому, Зайцевому, Новгородському та Луганському. Окрім того, по селищу Луганському, Зайцевому, Світлодарському, Піскам та шахті Бутівка окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Також для здійснення морально-психологічного тиску на підрозділи сил АТО, противник застосував снайперські групи в районі Авдіївки та Верхньоторецького.

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На Луганському напрямку зафіксовано 5 порушень “режиму тиші”. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новозванівки та Новоолександрівки, де бойовики відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також по Новозванівці бойовики відкривали вогонь з БМП та стріляли снайперські групи.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 14 порушень “режиму тиші”. Російсько-окупаційні війська вдавалися до збройних провокацій та вели вогонь з БМП і гранатометів по Широкиному. А по Павлопілю, Новотроїцькому, Широкиному та Старогнатівці - з гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, близько 23.00 окупанти відкривали вогонь з міномету 120-го калібру по Лебедінському та Бердянському. А по Мар’їнці вів вогонь снайпер.

Окрім того, на Донецькому напрямку з 23.00 бойовики відкривали вогонь із забороненої Мінськими домовленостями артилерії по нашим захисникам у Зайцевому та Авдіївці.