Україна готова безстроково підтримувати "режим тиші" на Донбасі - СЦКК

Про це повідомив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації генерал-майор Борис Кременецький на сторінці СЦКК у Facebook.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що Україна послідовно виконує взяті зобов’язання щодо підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін та готова і в подальшому безстроково підтримувати режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі", - наголосив він.

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Зазначається, що Тристороння контактна група під час сьогоднішньої відеоконференції закликала виконувати взяті зобов’язання щодо повного та всеосяжного припинення вогню.

"Українська сторона СЦКК продовжує взаємодію із Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ щодо моніторингу ситуації та виконання Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Раніше ватажки «ДНР» і «ЛНР» заявили про готовність припинити вогонь на Донбасі вночі з 14 на 15 вересня.

Чергова домовленість про режим тиші з 1 вересня була досягнута на переговорах Тристоронньої контактної групи в кінці серпня. Перші дні інтенсивність бойових дій значно знизилася, але потім почалася нова ескалація.

Як сьогодні повідомили в штабі АТО, за добу на Донеччині загинули троє військових, один зник безвісти, ще 15 були поранені.