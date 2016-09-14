Українські військові розповіли, як до Авдіївки повернулися повноцінні бої (відео)

Вдень в околицях Авдіївки свистіли кулі, йдеться у сюжеті ТСН.

Одна з них ледве не вбила бійця із позивним "Санта". "Від мого носа в п'яти сантиметрах пройшла", - зізнається він.

Однак справжні проблеми бойовики створюють оборонцям української землі з настанням темряви. Ближче до півночі ворог підтягує до українських позицій важку техніку. Здалека працює артилерія, зблизька – танки. Військові помітили також 120-ті міномети та гаубиці.

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Основною мішенню терористів є промислова зона. По ній гатять усю ніч. На світанку залпи забороненої зброї змінюються на дозволені мінськими угодами кулемети та автомати. Це – майже тиша, кажуть бійці. "Це було повноцінне боєзіткнення із застосуванням видів озброєння, заборонених Мінськими домовленостями. Ніч була не просто активніша, сильніша за попередні, вона була на рівні бойових ночей до перемир'я", - констатував військовослужбовець ЗСУ "Станіславич".

На щастя, внаслідок обстрілів втрат серед українських бійців немає. Однак каміння та метал промзони не витримують. Інтенсивні удари нищать усе – там скоро просто не буде, де ховатися від обстрілів. Однак військові кажуть, що у відкритому бою тікати доведеться ворогу. Відступати навіть під шаленим вогнем противника оборонці нашої землі не збираються. "Важко, але розумієш, що захищаєш", - пояснює боєць із позивним "Старий".

Раніше глава МЗС Німеччини Штайнмайєр заявив, що сьогодні опівночі на Донбасі набере чинності режим припинення вогню, який триватиме щонайменше тиждень.