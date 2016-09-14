Москва пообіцяла: режим припинення вогню на Донбасі набере чинності опівночі - Штайнмайєр

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр на спільній прес-конференції з міністрами закордонних справ України та Франції.

“Ми приїхали сюди з оголошенням, з такою обіцянкою з Москви, що сьогодні опівночі набере чинності режим припинення вогню на тиждень”, - сказав Штайнмайєр.

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Він повідомив, що під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком Україна також пообіцяла зі свого боку дотримуватися припинення вогню.

“Якщо обидві сторони будуть дотримуватися припинення вогню і більше ніж тиждень, то з'явиться шанс і буде можливість досягти подальшого розмежування військ у деяких регіонах. Ми сподіваємось, що наступного вівторка на засіданні Тристоронньої контактної групи саме про це буде досягнуто домовленості”, - сказав Штайнмайєр.

Як повідомляв УНІАН, чергова домовленість про режим тиші з 1 вересня була досягнута на переговорах Тристоронньої контактної групи в кінці серпня. Перші дні інтенсивність бойових дій значно знизилася, але потім почалася нова ескалація.

Ватажки "ДНР" і "ЛНР" заявили про готовність припинити вогонь на Донбасі вночі з 14 на 15 вересня.



