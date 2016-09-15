ООН: на Донбасі за час конфлікту загинули 9640 людей, більше 22 тисяч поранено

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в доповіді щодо прав людини місії Організації Об'єднаних Націй в Україні, презентованій в четвер.

«Від початку конфлікту в середині квітня 2014 до 15 вересня 2016 року Офіс верховного комісара ООН з прав людини задокументував 9640 смертей, пов'язаних з конфліктом, та 22431 поранень серед цивільних осіб, українських військових та членів озброєних груп», - наголошується в документі.

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В доповіді, яка охоплює період з середини травня до середини серпня цього року, зазначається також, що місія ООН з прав людини в Україні задокументувала 188 жертв серед мирного населення на сході України. В тому числі зафіксовано 28 вбитих та 160 поранених осіб впродовж трьох місяців, охоплених доповіддю.