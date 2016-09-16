За добу в зоні АТО контужено одного та поранено трьох військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військових немає. Проте, трьох поранено і одного військового контужено внаслідок підриву на вибухових пристроях в Кримському та Авдіївці”, - сказав речник.

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За його словами, впродовж минулої доби ситуація в зоні АТО дещо покращилась - бойовики не застосовували ствольну артилерію та танки.

Як зазначив Лисенко, це пов'язано з візитом в Україну і, зокрема, відвіданням Донбасу міністрами закордонних справ Франції та Німеччини.

У той же час, зауважив речник, повного перемир'я немає - окупанти продовжують обстрілювати українські позиції зі стрілецької зброї.