За добу в зоні АТО контужено одного та поранено трьох військових
Впродовж минулої доби в зоні проведення АТО контужено одного та поранено трьох українських військових.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військових немає. Проте, трьох поранено і одного військового контужено внаслідок підриву на вибухових пристроях в Кримському та Авдіївці”, - сказав речник.
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За його словами, впродовж минулої доби ситуація в зоні АТО дещо покращилась - бойовики не застосовували ствольну артилерію та танки.
Як зазначив Лисенко, це пов'язано з візитом в Україну і, зокрема, відвіданням Донбасу міністрами закордонних справ Франції та Німеччини.
У той же час, зауважив речник, повного перемир'я немає - окупанти продовжують обстрілювати українські позиції зі стрілецької зброї.