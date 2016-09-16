Військові показали наслідки обстрілу Авдіївської промзони в першу ніч "перемир'я" (відео)

Ніч із 14 на 15 вересня в Авдіївській промзоні була найскладнішою за останні кілька тижнів. Спочатку велися артилерійські обстріли, пізніше бойовики застосували стрілецьку зброю і гранатомети. Про це йдеться в сюжеті українського військового телебачення.

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"Ще з ранку інтенсивність була значно нижча. Але нам вистачило минулого вечора. З 15:00 інтенсивність (обстрілів - УНІАН) зросла, а з 19:00 до 1:00 вона була дуже високою. Давно не відчувалося такого "перемир'я". За підрахунками, понад 160 "приходів" артилерії було. З них 32 міни калібру 152-мм і 120-мм, 82-мм міни", - розповідає український військовий.

Інтенсивність обстрілу військових пов'язують з "іменитими" гостями, які відвідали бойовиків.

"Вчора з радіоперехоплення була інформація, що тут знаходився особисто "Гіві", який коригував вогонь артилерії", - додав він.

За 15 і 16 вересня зі стрілецької зброї, АГС та протитанкових гранатометів захисники Авдіївської промзони були обстріляні більше 10 разів.

Раніше глава МЗС Німеччини Штайнмайєр заявив, що опівночі 15 вересня на Донбасі набирає чинності режим припинення вогню, який триватиме щонайменше тиждень.