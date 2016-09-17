Доба в АТО: 30 ворожих обстрілів, в районі Донецька та Маріуполя активізувалися снайпери бойовиків

Минулої доби російсько-окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, при цьому важке озброєння не застосовували. Про це штаб АТО повідомив на сторінці у Facebook.

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Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 16 порушень «режиму тиші». Обстріли з боку противника із стрілецької зброї та кулеметів відбулися в районі Авдіївки, Кам’янки, Новоселівки Другої та Зайцевого. А по Шахті Дутівка, Торецькому та Авдіївці ворог відкривав вогонь з гранатометів.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 порушень «режиму тиші». Ворог відкривав вогонь з кулеметів та стрілецької зброї в районі Мар’їнки, Старогнатівки, Новотроїцького, Широкиного та Талаківки.

У штабі відзначили, що на Донецькому та Маріупольському напрямках бойовики стали більше використовувати снайперів з далекобійними гвинтівками. Так, противник застосував снайперські групи в районі Чермалика, Гранітного та Авдіївки.

«На Луганському напрямку зафіксовано 4 порушення «перемир’я». Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, де бойовики також вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

«Але, незважаючи на провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод», - підсумували у штабі.