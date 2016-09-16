У розвідці розкрили чисельність російських військових, які перебувають на Донбасі
На тимчасово окупованих територіях Донбасу нараховується близько семи тисяч російських військовослужбовців.
Про це сьогодні заявив педставитель Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає ЛІГА.net.
"Якщо не брати до уваги перший і другий армійські корпуси російських окупаційних військ, штатна чисельність яких складає близько 35 тисяч, на території нашої держави перебувають близько семи тисяч військовослужбовців регулярних збройних сил Росії", - сказав Скібіцький.
За даними ГУР, на окупованих територіях триває ротація російських військових підрозділів. У серпні було замінено одне з розвідувальних підрозділів ЗС РФ, яке дислокується в Донецьку. Проводиться також доукомплектація першого та другого армійських корпусів за рахунок прибуття особового складу з території РФ.
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"Російські окупаційні війська також активно застосовують такий метод як вербування місцевого населення, для чого активно використовують так звані військові комісаріати", - сказав він.
Скібіцький також зазначив, що Росія продовжує поставляти на Донбас паливо, боєприпаси, озброєння та бронетехніку.
За минулий тиждень на склади першого й другого армійських корпусів було доставлено 2500 тонн палива, 400 тонн боєприпасів, 15 танків, 25 бойових броньованих машин, чотири артилерійських системи і п'ять систем залпового вогню Град.
"Незважаючи на введення 1 вересня режиму припинення вогню, противник продовжував здійснювати штурмові дії та обстріл наших позицій. Найбільша інтенсивність обстрілу зафіксована в районах Зайцевого та Авдіївки. Незважаючи на так званий режим повного припинення вогню, за тиждень бойовики провели 268 обстрілу позицій сил АТО", - сказав він.
Скібіцький додав, що протягом минулого тижня у зоні бойових дій на Донеччині зафіксовано 42 випадки порушення Мінських домовленостей з боку російсько-терористичних військ.