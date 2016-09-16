У розвідці розкрили чисельність російських військових, які перебувають на Донбасі

Про це сьогодні заявив педставитель Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає ЛІГА.net.

"Якщо не брати до уваги перший і другий армійські корпуси російських окупаційних військ, штатна чисельність яких складає близько 35 тисяч, на території нашої держави перебувають близько семи тисяч військовослужбовців регулярних збройних сил Росії", - сказав Скібіцький.

За даними ГУР, на окупованих територіях триває ротація російських військових підрозділів. У серпні було замінено одне з розвідувальних підрозділів ЗС РФ, яке дислокується в Донецьку. Проводиться також доукомплектація першого та другого армійських корпусів за рахунок прибуття особового складу з території РФ.

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"Російські окупаційні війська також активно застосовують такий метод як вербування місцевого населення, для чого активно використовують так звані військові комісаріати", - сказав він.

Скібіцький також зазначив, що Росія продовжує поставляти на Донбас паливо, боєприпаси, озброєння та бронетехніку.

За минулий тиждень на склади першого й другого армійських корпусів було доставлено 2500 тонн палива, 400 тонн боєприпасів, 15 танків, 25 бойових броньованих машин, чотири артилерійських системи і п'ять систем залпового вогню Град.

"Незважаючи на введення 1 вересня режиму припинення вогню, противник продовжував здійснювати штурмові дії та обстріл наших позицій. Найбільша інтенсивність обстрілу зафіксована в районах Зайцевого та Авдіївки. Незважаючи на так званий режим повного припинення вогню, за тиждень бойовики провели 268 обстрілу позицій сил АТО", - сказав він.

Скібіцький додав, що протягом минулого тижня у зоні бойових дій на Донеччині зафіксовано 42 випадки порушення Мінських домовленостей з боку російсько-терористичних військ.