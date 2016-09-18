Окупанти перестали вести обстріли на Луганщині, на Донеччині їх зафіксовано 26 за добу - штаб АТО

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО, зокрема, на Донецькому напрямку було зафіксовано 12 порушень "режиму тиші".

Обстріли з боку противника із мінометів 120-го калібру, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відбулися в районі Авдіївки. А по Верхньоторецькому, Нижньому Лозовому та Новгородському бойовики стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, ворог застосував по Нижньому Лозовому міномет 82-го калібру та зенітну установку.

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На Маріупольському напрямку зафіксовано 14 порушень "режиму тиші". Ворог відкривав вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Талаківки, Павлополя, Мар’їнки, та Широкиного. Також бойовики відкривали вогонь з БМП по позиціях Збройних сил в районі Талаківки.

В зоні проведення АТО за минулу добу було зафіксовано проліт 6 БПЛА.