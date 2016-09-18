Росія постачає бойовикам на Донбас прострочені продукти і боєприпаси - розвідка

Складна фінансово-економічна обстановка в Росії змушує її військово-політичне керівництво максимально скорочувати фінансове утримання російських окупаційних військ на сході України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінці в Facebook.

"Зменшення фінансування компенсується постачанням боєприпасів та продуктів харчування зі складів тривалого зберігання, які не відповідають стандартам якості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 17 вересня в районі населеного пункту Сніжне під час проведення стрільб з 122-мм РСЗВ "Град" виявлена непридатність до застосування понад 30% боєприпасів.

Читайте такожБойовики застосували бронебійні кумулятивні снаряди під час обстрілу Красногорівки (фоторепортаж)

За даними розвідки, на військові продовольчі бази 1 АК (Донецьк) ЗС РФ для забезпечення харчуванням особового складу доставлено заморожену рибу з державного резерву РФ, закладену на зберігання ще 1960 року.

"Протягом літнього періоду ц. р. неодноразово відзначалися випадки госпіталізації особового складу у зв'язку з отруєнням простроченими м'ясними консервами в 5 мотострілецької бригади (Макіївка) і 11-му окремому мотострілецькому полку (Макіївка) 1 АК ЗС РФ", - зазначили в ГУР Міноборони.