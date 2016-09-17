Росія перекинула до Дебальцевого 220 тонн боєприпасів для систем залпового вогню й САУ - розвідка
14:24, 17 вересня 2016Війна
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З території Російської Федерації до Дебальцевого перекинуто чергову партію боєприпасів - 70 тонн ракет для систем залпового вогню та 150 тонн снарядів до самохідних артилерійських установок.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Міністерства оборони Олександр Мотузяник з посиланням на інформацію української розвідки.
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"На станцію Дебальцеве прибув ешелон з боєприпасами: 70 тонн - для РСЗВ, 150 тонн - для САУ", - сказав Мотузяник.
Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу нараховується близько семи тисяч російських військовослужбовців.
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