Бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО - штаб
Ворог обстрілював українських захисників, використовуючи гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.
З півночі і до 18.00 зафіксовано шість випадків відкриття вогню по позиціях українських захисників, при цьому важке озброєння російсько-окупаційні війська не застосовували.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
Зокрема, на Маріупольському напрямку противник вдався до збройних провокацій у районі Мар'їнки та Павлополя, де бойовики вели турбуючий вогонь з кулеметів та стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку найбільше обстрілу ворожих сталося в Авдіївській промзоні. Ворог обстрілював українських захисників, використовуючи гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.
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Крім того, на Маріупольському напрямку бойовики застосували далекобійні гвинтівки. Так, противник застосував снайперські групи в районі Мар'їнки.
У штабі зазначили, що вогонь у відповідь українські захисники не відкривали.
"Також Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод", - додали в прес-центрі.