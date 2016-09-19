Минулої доби обійшлося без загиблих серед ЗСУ, однак є поранений – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

За його словами, одного військовослужбовця було поранено.

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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти за минулу добу 18 разів обстріляли українських військових на Донбасі. Найбільше ворожих обстрілів сталося в Авдіївській промзоні - ворог обстрілював українських захисників, використовуючи гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.