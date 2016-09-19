Минулої доби обійшлося без загиблих серед ЗСУ, однак є поранений – Лисенко
13:01, 19 вересня 2016Війна
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Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції не загинув жоден український військовослужбовець.
За минулу добу у українських захисників один поранений / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
За його словами, одного військовослужбовця було поранено.
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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти за минулу добу 18 разів обстріляли українських військових на Донбасі. Найбільше ворожих обстрілів сталося в Авдіївській промзоні - ворог обстрілював українських захисників, використовуючи гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.
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