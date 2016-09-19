Доба в АТО: 18 ворожих обстрілів, найгарячіше - в Авдіївській промзоні

Про це йдеться у зведенні штабу АТО станом на шосту ранку 19 вересня, оприлюдненому на сторінці у Facebook.

Зокрема, на Луганському напрямку зафіксовано 3 порушення "режиму тиші". Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Новозванівки, де бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 9 порушень "режиму тиші". Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з кулеметів та стрілецької зброї в районі Мар’їнки, Павлополя та Старогнатівки.

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"На Донецькому напрямку зафіксовано 6 порушень "режиму тиші". Найбільше ворожих обстрілів сталося в Авдіївській промзоні - ворог обстрілював українських захисників, використовуючи гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А по Верхньоторецькому бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, на Маріупольському та Донецькому напрямках бойовики застосували далекобійні гвинтівки. Так, противник застосував снайперські групи в районі Мар’їнки та Авдіївки.

В зоні проведення АТО за добу, що минула, було зафіксовано проліт 3 БПЛА.

"Незважаючи на провокації, Збройні cили України неухильно дотримуються Мінських угод", - підсумували у штабі.