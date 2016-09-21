До українських полонених у "ДНР" найближчим часом допустять координатора ОБСЄ

Про це за підсумками зустрічі в Мінську повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, проблемі звільнення заручників було присвячено особливу увагу і на засіданні гуманітарної підгрупи, і на засіданні Тристоронньої контактної групи.

"Проблемі звільнення заручників було присвячено особливу увагу і на гуманітарній підгрупі... і на ТКГ. Українській стороні вдалося добитися, що до українських бранців в ОРДО буде найближчим часом допущено координатора ОБСЄ Т. Фріша. Нещодавно він зустрічався з родинами заручників, говорив з мамами, сьогодні отримав запевнення, що найближчим часом може відвідати бранців, поспілкуватися з ними без присутності тюремників. Ми вважаємо це важливим моментом", - повідомила Геращенко.

За її словами, також порушувалися питання допуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до в'язниць на окупованих територіях Донбасу та до пошуку зниклих безвісти.

"Також ми піднімали питання допуску МКЧХ до тюрем, задля пошуку зниклих безвісти і тих заручників, про долю яких ми нічого не знаємо, задля моніторингу умов утримання. Але поки що в питанні допуску МКЧХ на окуповані території прогресу досягти не вдалося», - написала вона.

«Щодо звільнення, то інша сторона наполягає, що в них утримується лише 45 бранців і вимагає звільнити більше 600 осіб, затриманих за важкі злочини", - повідомила Геращенко.

Також вона зазначила, що "сьогодні нам не вдалося обговорити питання незаконного затримання дітей, яких інша сторона оголосила диверсантами». Цьому буде присвячено частину наступної зустрічі, додала Геращенко.

«Ми ще раз наголосили на позиції української сторони: ми готові до пошуку компромісів в питанні звільнення заручників, ми закликаємо учасників «нормандського формату» розглядати гуманітарні питання як пріоритетні і саме такий орієнтир спрямувати Мінським групам, ми вважаємо неприпустимими мову тиску і шантажу в гуманітарних питаннях і виступаємо проти того, щоб штучно уповільнювати і блокувати процес звільнення", - підкреслила також Геращенко.