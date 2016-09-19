Порошенко на засіданні Генасамблеї ООН заявив про необхідність припинення російської агресії проти України

На цьому він наголосив під час засідання Генеральної асамблеї ООН, присвяченого збільшенню потоків біженців і мігрантів, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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Зокрема, президент подякував всім урядам і гуманітарним партнерам за підтримку України в цей важкий час, але при цьому зазначив, що «ми не можемо постійно перебувати в режимі реагування».

«Нам потрібно остаточне і стійке рішення проблеми, а саме: припинення російської агресії проти України», - сказав він.