Відлік пішов: Марчук пояснив, як відбуватиметься розведення сил на Донбасі

Про це повідомив представник України в тристоронній підгрупі з безпеки Євген Марчук на брифінгу, передає "Українська правда".

За його словами, відлік починається з четверга. "По трьох ділянках з сьогодні починається робота", - сказав він.

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"У перший день відбувається оголошення готовності, передача ОБСЄ документів", - сказав він.

"У ці 13 днів обов'язково входять сім днів тиші. Сім днів не має бути жодних обстрілів… Головне визначити, хто перший порушив", - зазначив Марчук.

Він додав, що "дитячого оптимізму" немає, але вперше в угоді прописані чіткі механізми по реалізації домовленостей. В угоді прописано, "що таке порушення, крім стрільби вказані інші, заборона руху ОБСЄ – це порушення другого рівня по важкості".

Він додав, що передбачені механізми швидкої нейтралізації порушень, аж до скликання термінової відеоконференція за участі представників Тристоронньої контактної групи.

Він додав, що моніторинг порушень крім ОБСЄ буде здійснювати СЦКК.

"ОБСЄ не може давати команду нікому, вони не комбатанти і не миротворці, а СЦКК – це військові (українські і російські - УП), які мають зв'язок із своїми штабами і реагувати на порушення", - сказав він.

Марчук додав, що про інші чотири ділянки, де планується запровадити такий же режим, переговори розпочнуться 5 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Організація з безпеки і співробітництва у Європі оприлюднила повний текст Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі.