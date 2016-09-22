ОБСЄ відтепер буде цілодобово моніторити ситуацію на Донбасі – Марчук

Про це повідомив представник України з питань безпеки на переговорах у Мінську Євген Марчук в інтерв'ю виданню «Апостроф», розповідаючи про досягнуті 21 вересня угоди.

«Уперше, і це дуже важливо, ОБСЄ узяла на себе зобов'язання цілодобово проводити моніторинг ситуації. Тобто ми абсолютно точно знатимемо, хто саме й коли порушив угоду», – відзначив Марчук.

Згідно із домовленостями про розведення сторін конфлікту, буде проводитись «блокування порушень» сторін.

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«В результаті тримісячної роботи й численних погоджень ми виписали абсолютно всі види порушень, у тому числі й невоєнного характеру», – підкреслив Марчук.

«Йдеться, скажімо, про перебування у зоні відведення сторонніх осіб і перешкоджання роботі представників ОБСЄ, якщо їм не дають пройти на той об'єкт, куди вони хочуть і коли вони хочуть», – пояснив він.

«Чітко визначена відповідальність сторін і що необхідно зробити у випадку фіксації порушень», – повідомив Марчук.

За його словами, до угоди додається графік відведення, на виконання якого виділяється 13 днів. «Я думаю, що на цьому тижні розведення сторін точно має розпочатися», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Організація з безпеки і співробітництва у Європі оприлюднила повний текст Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі.