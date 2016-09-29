У Міноборони повідомили про загибель військовослужбовця в зоні АТО
13:23, 29 вересня 2016Війна
879 0
За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.
Військовослужбовці на Донбасі, ілюстрація / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє наших бійців були поранені», - зазначив він.
Читайте такожШтаб АТО: за добу бойовики обстріляли українські позиції 25 разів
Раніше журналісти ТСН, посилаючись на власні джерела, повідомляли, що напередодні увечері один український боєць загинув у бою в Авдіївській промзоні. За інформацією каналу, хлопцю було 25 років, його вбив снайпер бойовиків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter