У Міноборони повідомили про загибель військовослужбовця в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє наших бійців були поранені», - зазначив він.

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Раніше журналісти ТСН, посилаючись на власні джерела, повідомляли, що напередодні увечері один український боєць загинув у бою в Авдіївській промзоні. За інформацією каналу, хлопцю було 25 років, його вбив снайпер бойовиків.