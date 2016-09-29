Під час бою в Авдіївській промзоні загинув український військовий - ЗМІ

Хлопцю було 25 років, його вбив снайпер бойовиків, передає ТСН, посилаючись на власні джерела.

Кілька годин напередодні ввечері у промзоні тривав бій. Бойовики били з кулеметів, гранатометів і мінометів забороненого калібру.

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Зазначимо, у штабі АТО нарахували 25 обстрілів за останню добу. У секторі Донецьк з великокаліберних мінометів гатили по Авдіївській промзоні, позиції українських військових поблизу Новгородському накривали з БМП та зенітної установки.

Стрілецьку зброю, БМП та гранатомети бойовики застосували поблизу Маріуполя, а також на Луганщині, зокрема били по Станиці Луганській, яка є у списку узгоджених ділянок, де мають відвести зброю.