"Донецьке досьє": журналісти отримали листування бойовиків Донбасу з наставниками із Кремля

Про це стало відомо з оприлюдненого електронного листування, яке опинилося у розпорядженні Die Zeit й телеканалу ZDF, передає InoPressa.

Витік інформації в обсязі близько 11 гігабайт стався у "Міністерства інформації" бойовиків.

"Московські наставники, керівники пропагандистської війни, судячи з усього, є або представниками навколокремлівських кіл, або безпосередньо адміністрації президента Путіна, який завжди заперечував будь-який вплив Москви на східноукраїнських сепаратистів", - йдеться у статті.

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Як повідомляє німецьке видання, "в 41-сторінковому документі, підготовленому російськими консультантами, детально викладається стратегія, дотримуючись якої, ЗМІ на підконтрольних бойовикам територіях повинні дискредитувати владу в Києві і таврувати США "як призвідника конфлікту в Україні". Крім того, кремлівські наставники радять створити групу коментаторів, яка б займалася публікацією проросійських постів у таких соціальних медіа, як Facebook. Активна діяльність цієї групи повинна створювати враження, що так думає більшість".

На підставі "донецького досьє" стає зрозуміло, що критично налаштовані журналісти повинні очікувати репресій, йдеться у статті. Так, бойовики систематично моніторять міжнародні ЗМІ і складають свої чорні списки - до них потрапили, наприклад, інформагентства Reuters та Associated Press.

Російське посольство в Берліні, зазначає Die Zeit, поки ніяк не коментує інформацію, що з'явилася.