РФ з початку квітня виділила на підтримку бойовиків на Донбасі близько 800 мільйонів рублів - розвідка

З початку квітня цього року Росія з власного бюджету виділила на підтримку бойовиків на Донбасі близько 800 млн. руб.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Не дивлячись на стагнацію російської економіки, воєнно-політичне керівництво Російської Федерації продовжує виділяти з бюджету значні кошти для продовження підривної діяльності на тимчасово окупованих територіях сходу України. Встановлено, що на початку квітня ц.р. з бюджету РФ надійшло близько 800 млн. російських рублів", - зазначається у повідомленні.

Читайте такожРосійські військові голосували на псевдовиборах на Донбасі (аудіо)

У розвідці зауважують, що з цієї суми: 775 млн. призначається для утримання тієї частини «адміністративного апарату та силових структур» т. зв. ДНР та ЛНР, де службу за контрактами з російською окупаційною владою проходять переважно місцеві жителі; 25 млн. призначено для домінування російської пропаганди: на придбання телекомунікаційного обладнання для Донецького обласного радіотелевізійного передавального центру, станцій-ретрансляторів Тореза та Горлівки, а також для запуску проектів “цифрового мовлення” в н.п.Стаханов, Красний Луч і Чорнухине (на ці проекти передбачено 700 тис.).

Крім того, українська розвідка заявляє про розкриття схеми фінансових махінацій з частиною бюджету Росії, що виділяється на продовження збройної агресії проти України та утримання тимчасово окупованих територій Донбасу, створена за безпосередньої участі т.зв. міністрів фінансів “ЛНР” Є. Мануйлова та “ДНР” Є. Матющенко.

Читайте такожЗ'явилося відео зі збитим у районі Авдіївки безпілотником російських військових (фоторепортаж)

Зокрема, для списання вкрадених коштів активно використовуються проекти відновлення інфраструктури населених пунктів, які знаходяться впритул до зони активних бойових дій із застосуванням т. зв. “револьверного” принципу (один об’єкт може відновлюватись декілька разів) та навмисних обстрілів “вже відновлених” будинків; 25% виділених з російського бюджету коштів повертається в Москву російським корумпованим чиновникам у вигляді “подяки” за їх допомогу в отриманні та списанні; ще 15-20% – розкрадається на місцях, місцевими функціонерами; близько 10% – призначається співробітникам ФСБ, як плата “за дах”.