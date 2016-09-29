Реалії "перемир'я": прес-центр АТО показав неспокійні будні авдіївської "промки" (відео)
17:15, 29 вересня 2016Війна
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Прес-центр АТО оприлюднив відео з авдіївської промзони.
"Пару днів тому було кілька прямих влучень в будинок, через що сталася пожежа. Силами військових її було погашено, проте частина пропала. Обстріли бувають частенько, хоча ми намагаємося не вестися на провокації, якщо сильно підтисне, то намагаємося стрілкотнею загасити вогневі точки (бойовиків - УНІАН)", - каже військовий.
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За словами військових, бойовики "з чого хочуть, з того і працюють" стріляють - УНІАН) незважаючи на перемир'я.
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