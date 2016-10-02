Режим "тиші" у зоні АТО: за добу майже півсотні ворожих обстрілів (відео)

Як повідомляє прес-центру штабу АТО, на Луганському напрямку зафіксовано 10 порушень “режиму тиші”.

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Зокрема, противник вдавався до збройних провокацій в районі Станиці Луганської, Новоолександрівці та Новозванівці, де застосовував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Окрім того, по Новозванівці вів вогонь снайпер, а також бойовики застосовували міномет 82-го калібру. По Новоолександрівці та Новозванівці окупанти відкривали вогонь з зенітної установки.

Як зазначається, на Маріупольському напрямку зафіксовано 17 обстрілів. Противник порушував “режим тиші” в районі Павлопіля, Новотроїцького, Водяного, Широкиного та Гнутового, застосовувавши при цьому гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. По Павлопілю та Талаківці бойовики стріляли з міномету 82-го калібру, а по Водяному окупанти відкривали вогонь з БМП. Також по Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому вів вогонь снайпер.

На Донецькому напрямку зафіксовано 20 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Новгородського, Новоселівки, Новоселівки Другої, Троїцького, Верхньоторецького, Камянки, Майорська та Зайцевого. Також по Авдіївці, Новоселівці Другій, Верхньоторецькому, Камянці, Майорську та Зайцевому ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру.

В зоні проведення АТО за добу, що минула, було виявлено проліт 3 БПЛА.