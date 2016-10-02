Бойовики відмовляються залишати панівні висоти в районі Станиці Луганської - спікер ЗСУ

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів начальник управління зв'язків з громадськістю ВСУ Богдан Сеник.

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"З приводу Золотого ми підтверджуємо, дійсно, вчора був факт відводу. Що стосується Станиці Луганської та Петровського, то кожен день фіксуються обстріли. Відповідно до рамкової угоди, протягом 7 днів повинно бути чітке, стійке дотримання режиму тиші", чого зараз не відбувається. ... Ви знаєте, ОРДО і ОРЛО не є сторонами розведення сил і засобів від лінії зіткнення, і бойовики не виконують визначених у даних населених пунктах заходів з відведення сил і засобів від лінії зіткнення. Оскільки тут є акцент, вони змушені залишити панівні висоти, це в районі Станиці Луганської, де влаштовані опорні пункти, це їм невигідно, і це є причиною постійних провокацій і обстрілів позицій ВСУ", - говорить Сеник.

Нагадаємо, 21 вересня в Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на трьох ділянках з певними координатами.