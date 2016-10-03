У Міноборони розповіли про втрати за добу серед українських військових на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок активний бойових дій один український військовий загинув, двоє отримали поранення", - сказав Лисенко.

За його словами, за минулу добу обстановка в зоні АТО загострилась - противник розширює географію бойових дій і застосовує важке озброєння, що ставить під загрозу мінські домовленості про розведення сторін.

Як зазначив Лисенко, зокрема, на Луганському напрямку протягом вчорашньої доби противник здійснив 16 обстрілів, з яких 6 з важкого озброєння, на Донецькому напрямку - 12 обстрілів з них 3 з важкої зброї. На Маріупольському напрямку було зафіксовано 20 обстрілів з різних видів озброєння.

При цьому речник повідомив, що за підтвердженими даними, протягом вчорашнього дня одного бойовика було знищено, трьох поранено.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 48 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі.