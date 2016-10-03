Режим "тиші" у зоні АТО: за добу бойовики не зменшили кількість обстрілів

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 3 жовтня.

На Луганському напрямку зафіксовано 16 порушень “режиму тиші”. Обстріли з боку окупантів із гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї зафіксовано в районі Станиці Луганської, а з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї біля Кримського, Новоолександрівки та Новозванівки. Окрім того, позиції наших військ біля Кримського та Новоолександрівки противник обстрілював із мінометів 120-го та 82-го калібру.

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На Маріупольському напрямку зафіксовано 20 обстрілів. Противник порушував “режим тиші” в районі Павлопіля, Водяного та Широкиного, застосувувавши при цьому гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. По Павлопілю вів вогонь снайпер, а по Широкиному окупанти відкривали вогонь з БМП.

На Донецькому напрямку зафіксовано 12 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Новгородського, Верхньоторецького, Кам’янки та Зайцевого. Також по Зайцевому та Авдіївці ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, а з ствольної артилерії 152-го калібру - по Зайцевому. Окрім того, біля Авдіївки противник обстріляв українських захисників з танку, а по Верхньоторецькому вів вогонь снайпер.