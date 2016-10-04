На Донбасі у бою з ворожою ДРГ загинув боєць "Правого сектору" (фото)
07:07, 04 жовтня 2016Війна
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Під час виконання бойового завдання при зіткненні з ворожою ДРГ загинув боєць з позивним "Крава".
Загинув боєць 1-ї окремої штурмової роти з позивним "Крава" / facebook.com/1-ша-окрема-штурмова-рота-ДУК-ПС
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС.
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Зазначається, що загиблий військовий відвоював у 95-ій бригаді у розвідроті, був в аеропорту, має відзнаку героя України.
"Після отриманих поранень, восьми днів у комі й закінчення контракту у ЗСУ продовжував боротьбу у складі 1ОШР ДУК ПС", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня на Київщині загинув відомий капелан, який побував у полоні "ЛНР". Аварія сталася на трасі біля міста Фастів. За попередніми даними, джип отця Валентина зіткнувся з фурою.
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