На Донбасі у бою з ворожою ДРГ загинув боєць "Правого сектору" (фото)

07:07, 04 жовтня 2016
Війна
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Під час виконання бойового завдання при зіткненні з ворожою ДРГ загинув боєць з позивним "Крава".

Загинув боєць 1-ї окремої штурмової роти з позивним

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС.

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Зазначається, що загиблий військовий відвоював у 95-ій бригаді у розвідроті, був в аеропорту, має відзнаку героя України. 

"Після отриманих поранень, восьми днів у комі й закінчення контракту у ЗСУ продовжував боротьбу у складі 1ОШР ДУК ПС", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня на Київщині загинув відомий капелан, який побував у полоні "ЛНР". Аварія сталася на трасі біля міста Фастів. За попередніми даними, джип отця Валентина зіткнувся з фурою.

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