"Потрапив під навантажений лісом "КамАЗ": на Київщині загинув відомий капелан, який побував у полоні "ЛНР"
15:04, 03 жовтня 2016Інциденти
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Аварія сталася на трасі біля міста Фастів. За попередніми даними, джип отця Валентина зіткнувся з фурою.
У ДТП загинув отець Валентин / 054.ua
Про це повідомляє сайт 054.ua.
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Від удару капелан загинув на місці.
"На обгоні зачепив лівим боком - вилетів на зустрічну. Потрапив під навантажений лісом "КамАЗ", - розповіла подруга отця Валентина.
Отець Валентин - капелан 92-ї бригади ЗСУ. Був у полоні "ЛНР", після звільнення, проходив лікування в Харківській лікарні. У нього залишилося п'ятеро дітей.
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