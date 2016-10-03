"Потрапив під навантажений лісом "КамАЗ": на Київщині загинув відомий капелан, який побував у полоні "ЛНР"

Про це повідомляє сайт 054.ua.

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Від удару капелан загинув на місці.

"На обгоні зачепив лівим боком - вилетів на зустрічну. Потрапив під навантажений лісом "КамАЗ", - розповіла подруга отця Валентина.

Отець Валентин - капелан 92-ї бригади ЗСУ. Був у полоні "ЛНР", після звільнення, проходив лікування в Харківській лікарні. У нього залишилося п'ятеро дітей.