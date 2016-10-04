Бойовики повернули на позиції передові підрозділи біля Петрівського - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожБойовики "ДНР" відмовилися від розведення сил в Петрівському: під надуманим приводом повертаються на бойові позиції

Як заявили розвідники, на тимчасово окупованих територіях сходу України противник намагається затягнути реалізацію Рамкової угоди про розведення сил на трьох ділянках і перекласти відповідальність за її зрив на українську сторону.

При цьому наголошується, що в районі Петрівського "противник звинуватив сили АТО у порушенні режиму припинення вогню та повернув на позиції передові підрозділи 1 окремої мотострілецької бригади (Комсомольске) 1 армійського корпусу (Донецьк) Збройних сил РФ".

Розвідка відзначає, що у Станиці Луганській передові підрозділи 11 стрілецького батальйону 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 армійського корпусу (Луганськ) Збройних сил РФ до нових позицій не відводились.

"З метою унеможливлення контролю силами АТО процесу відведення, на зазначеному напрямку розгорнуто комплекс радіоелектронної боротьби, який виконує завдання з протидії українським БПЛА", - заявили розвідники.

У Золотому розведення підрозділів завершено. "Водночас, командуванням 6 окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2 армійського корпусу (Луганськ) Збройних сил РФ до кінця поточного тижня заборонено рух у районі пункту пропуску “Золоте”. Встановлено додаткові блокпости поблизу населених пунктів Молодіжне, Мар’ївка", - наголосили у розвідці.

"Для “переконання” міжнародної спільноти у намірах виконати угоду керівництво “ДНР/ЛНР” виступило із заявою про готовність продовжити переговори з цього питання під час чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи 5 жовтня у Мінську", - додали у розвідці.